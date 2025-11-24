Genossenschaftsbanken planen gemeinsame Zukunft

Die VR Bank RheinAhrEifel und die PSD Bank Koblenz wollen eine Fusion zu prüfen. Stimmt die jeweilige Vertreter- beziehungsweise Generalversammlung zu, soll 2026 ein gemeinsames Institut entstehen für Koblenz und die Region entstehen.
Lesezeit 1 Minute
Die VR Bank RheinAhrEifel und die PSD Bank Koblenz nehmen offizielle Fusionsgespräche auf. Mit der Verschmelzung sollen unter anderem die Stärken beider Genossenschaftsbanken vereint werden, teilen die Institute mit. Die neue Bank wird VR Bank RheinAhrEifel heißen, der Hauptsitz wird Koblenz.