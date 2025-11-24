Offizielle Fusionsgespräche Genossenschaftsbanken planen gemeinsame Zukunft 24.11.2025, 17:03 Uhr

i Planen die Fusion: Michael C. Kuch, Vorstand VR Bank RheinAhrEifel (von links), Matthias Herfurth, Vorstand VR Bank RheinAhrEifel, Markus Müller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel, Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel , Björn Engelmann, Vertriebsvorstand PSD Bank Koblenz und Tim Blumenberg, Betriebsvorstand PSD Bank Koblenz. Jonas Jankowski/ VR Bank RheinAhrEifel eG und PSD Bank Koblenz eG

Die VR Bank RheinAhrEifel und die PSD Bank Koblenz wollen eine Fusion zu prüfen. Stimmt die jeweilige Vertreter- beziehungsweise Generalversammlung zu, soll 2026 ein gemeinsames Institut entstehen für Koblenz und die Region entstehen.

Die VR Bank RheinAhrEifel und die PSD Bank Koblenz nehmen offizielle Fusionsgespräche auf. Mit der Verschmelzung sollen unter anderem die Stärken beider Genossenschaftsbanken vereint werden, teilen die Institute mit. Die neue Bank wird VR Bank RheinAhrEifel heißen, der Hauptsitz wird Koblenz.







