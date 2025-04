Auch heute kann es in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch lange regnen. Am Wochenende knacken die Temperaturen jedoch bei Sonnenschein die 20-Grad-Marke - nachts wird es noch vereinzelt frostig.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auch weiterhin auf unbeständiges Wetter mit Dauerregen einstellen, bevor sich am Wochenende die Sonne zeigt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach kann es am Donnerstag wiederholt zu teils kräftigem Regen kommen.

Bis Freitagvormittag werden vor allem im Westerwald binnen 24 Stunden Niederschläge zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Die Temperaturen liegen meist bei 13 bis 16 Grad, in der Eifel bei nur maximal 10 Grad.

Ausflugswetter am Wochenende vorhergesagt

In der Nacht zum Freitag bleibt es regnerisch. Tagsüber soll es anfangs noch etwas regnen, im weiteren Tagesverlauf bleibt es aber größtenteils trocken und bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad, in der Eifel bei 13 Grad.

Für das Wochenende kündigt sich eine Wetterbesserung an: Es bleibt trocken und die Sonne zeigt sich häufig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Samstag 17 bis 22 Grad. Nachts kann es jedoch in Bodennähe vereinzelt noch zu Frost kommen. Auch am Sonntag soll es wolkig bis sonnig werden.

Mitteilung DWD