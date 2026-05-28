Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken ist der Fahrer eines Mietwagens schwer verletzt worden, dessen Wagen von einem Zug der Saarbahn gerammt wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die vorfahrtsberechtigte Bahn übersehen und im Stadtteil Malstatt verbotswidrig auf den Gleisen gewendet. Zwei weitere Insassen des Mietwagens erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Fahrer wurde nicht lebensgefährlich verletzt, an seinem Fahrzeug entstand aber erheblicher Sachschaden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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