Nun sucht das Unternehmen nach Investoren. Der Betrieb läuft weiter, die Mitarbeiter sind vorerst abgesichert.

Völklingen (dpa/lrs) – Die Betreiberin der Völklinger Fischzuchtanlage, die Infinite Sea GmbH, hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb solle auch in Zukunft weitergeführt werden, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Udo Michalsky. Derzeit laufe die Suche nach Investoren: Es seien bereits mehrere potenzielle Investoren aus dem Saarland und europaweit angefragt. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.

Man habe wegen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet, sagte Michalsky. Das Unternehmen sei jüngst umstrukturiert und technisch verbessert worden. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf habe zu einer angespannten wirtschaftlichen Situation geführt.

Die Bezahlung der derzeit 21 Mitarbeiter sei über das Insolvenzgeld zunächst gesichert. Das Unternehmen setze alles daran, für sie und den Standort eine Perspektive zu schaffen, sagte Michalsky. Ziel sei, «die nachhaltige Fischproduktion in der Region fortzuführen».

Die Fische seien wohlauf und versorgt. Es handele sich um Kingfish, auch Gelbschwanzmakrele genannt. Man beliefere damit Sterne-Restaurants in der Region, der Fisch gehe aber auch nach Italien.