Nach der Tötung eines Polizisten laufen die Ermittlungen unter Hochdruck. Die Spurensuche sei sehr umfangreich und werde noch dauern, sagte ein Behördensprecher. Es gibt weitere Straßensperrungen.

Völklingen (dpa) – Im Fall des bei einem Einsatz getöteten Polizisten werden weitere Details bekannt: Die Dienststelle der Polizei ist nicht weit entfernt vom Tatort des Raubüberfalls in Völklingen am Donnerstagabend. Das sagte Polizeisprecher Falk Hasenberg dem Radiosender SR3. «Und von daher konnten natürlich die Kollegen sehr schnell ausrücken und sich in diese Richtung bewegen.»

Für die Ermittlungen bleiben dem Sprecher zufolge am Freitag weiterhin Straßen gesperrt, weil es zwei große Tatorte gebe: zum einen den Ort des Raubüberfalls und zum anderen den Tatort, an dem der Schusswechsel stattgefunden habe. «Das ist sehr umfangreich und wir müssen natürlich dort eine sehr genaue und detaillierte Spurensuche durchführen», sagte der Polizeisprecher.

Bei dem Einsatz am Donnerstagabend wurde einer der Polizisten getötet. Der mutmaßliche Täter entriss einem der Beamten nach derzeitigen Ermittlungen bei einem Gerangel die Dienstwaffe und schoss damit. «Das ist ein sehr schwerer und bedrückender Tag für die gesamte saarländische Belegschaft», sagte Hasenberg.