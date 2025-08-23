E-Bikes werden immer beliebter. Mittlerweile sitzen in Rheinland-Pfalz 28,5 Prozent auf dem Sattel eines elektrisch verstärkten Fahrrads, wie eine Umfrage zeigt. Damit liegt RLP im Vergleich der Bundesländer auf Platz fünf.

In Rheinland-Pfalz sind E-Bikes immer gefragter. Kein Wunder: Die Steigungen in unserer von Mittelgebirgen geprägten Region verlieren für viele ihren Schrecken, wenn sie von einem Motor unterstützt hinauf radeln können. Einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey zufolge bauen 28,5 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz auf einen per Akku betriebenen Motor am Fahrrad. Ein Jahr zuvor waren es noch 25 Prozent.

Zwischen Westerwald und Pfalz tritt also fast jede und jeder Dritte elektrisch verstärkt in die Pedale. Im Vergleich der Bundesländer liegt RLP damit auf Platz fünf. Ganz vorn ist Niedersachsen mit einer Quote von 34,9 Prozent. Diese Spitzenposition zeigt: Auch in meist flachen Landschaften sind Radler offenbar gern mit dem E-Bike unterwegs, .

Mit den 28,5 Prozent E-Bikern liegt Rheinland-Pfalz übrigens minimal über dem Bundesdurchschnitt von 28 Prozent. 2024 waren es noch 24,7 Prozent. In unserer Region im nördlichen Rheinland-Pfalz sitzen die meisten Menschen im Kreis Altenkirchen im Westerwald auf dem Sattel eines E-Bikes: 30,9 Prozent. Die zweithäufigsten Besitzer von E-Bikes finden sich im Kreis Ahrweiler: Dort sind 28,8 Prozent gern mit mehr Schwung unterwegs als dem, den sie mit reiner Muskelkraft erreichen können.

Am wenigsten verbreitet sind E-Bikes in Koblenz. In der Stadt wird zwar seit einer Weile einiges getan, um den Radverkehr zu stärken, etwa über den Ausbau von Radwegen, und tatsächlich sind Radler inzwischen präsenter in der Stadt an Rhein und Mosel. Laut der Umfrage sind jedoch „nur“ 21,7 Prozent der Koblenzerinnen und Koblenzer auf dem E-Bike unterwegs. Den zweitniedrigsten Wert erreicht der Kreis Birkenfeld: 23,2 Prozent setzen dort aufs E-Bike.

Im gesamten Bundesland sind die motorisierten Fahrräder übrigens am beliebtesten im Kreis Alzey-Worms (33,7 Prozent) und im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 33,4 Prozent.

Pedelec oder E-Bike?

In der Umfrage wird nicht erhoben, welche E-Bikes die Befragten nutzen: Elektrofahrräder gibt es in verschiedenen Formen. Bei Pedelecs wird man bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 Kilometern pro Stunde mit einem E-Motor unterstützt. Sie sind rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt. S-Pedelecs sind schneller und gelten als Kleinkrafträder, die Motorenunterstützung wird erst bei 45 km/h abgestellt. Der Motor von tatsächlichen E-Bikes funktioniert dagegen auch, wenn nicht in die Pedale getreten wird. Daher kann man sie mit einem Elektromofa vergleichen.

Auch wenn Pedelecs mit Blick auf das maximale Tempo gar nicht einmal so schnell wirken: Der Eindruck täuscht, darauf machen Experten immer wieder aufmerksam. Erst kürzlich hatte der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst, Frank Flake, eine Helmpflicht für E-Bike-Fahrer ins Gespräch gebracht, um bei Stürzen schwere Kopfverletzungen zu vermeiden: Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er: „25 Stundenkilometer klingt nicht schnell, ist aber bei einem Sturz lebensgefährlich“, sagte er. Ein Helm könne schützen.

30.000 Menschen wurden befragt﻿

In Auftrag gegeben wurde die Umfrage durch den Energieversorger Eon. Vm 26. Juni bis 15. Juli dieses Jahres wurden bis zu 30.000 deutsche Bundesbürgerinnen und -bürger sowie 2.500 E-Bike/Pedelec-Besitzerinnen und Besitzer online befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebenen Grundgesamtheiten. dpa