Ein Kind wird bei einem Zusammenstoß schwer verletzt, auch drei Erwachsene sind betroffen. Ist schon klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte?

Bernkastel-Kues (dpa) – Ein Kind ist am Abend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Außerdem erlitten drei weitere Menschen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall waren demnach am frühen Abend drei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Wie es zu dem Crash an einer Einmündung der L47 zwischen Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig kommen konnte, ist noch unklar. Die Straße musste danach voll gesperrt werden. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.