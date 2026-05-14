Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in der Mainzer Innenstadt sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos am Mittwoch auf der Kreuzung der Emy-Roeder-Straße mit der Hechtsheimer Straße gegeneinander.

Sowohl die 21 Jahre alte Fahrerin des einen Wagens als auch der 47 Jahre alte Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen des anderen Autos wurden leicht verletzt, hieß es. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Dies führte zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Ursache für den Unfall werde noch ermittelt.