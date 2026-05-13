Hilfe bei ePA, Apps und Chats Digitalbotschafter bringen Senioren in RLP online Hannah Klein 13.05.2026, 13:15 Uhr

i Ob Smartphone, Tablet oder Laptop: Olaf Biesenbach (rechts) hilft Seniorinnen und Senioren, Zugang zur digitalen Welt zu finden. Der 67-Jährige ist Digitalbotschafter in der Verbandsgemeinde Unkel (Landkreis Neuwied). Damit ist er einer von mehr als 700 Ehrenamtlern, die im Rahmen des Projekts der Medienanstalt Rheinland-Pfalz im Land unterwegs sind. Sie alle helfen älteren Menschen bei der digitalen Teilhabe. Unser Bild zeigt Biesenbach im Gespräch mit Heidi Wunner. Hannah Klein

Angst vor falschen Klicks und App-Symbolen: Wie Digitalbotschafter das in Rheinland-Pfalz verhindern und Älteren den Zugang zur digitalen Welt öffnen – und wie einer von ihnen einer Seniorin hilft, an der Tischtennis-WM in Südkorea teilzunehmen.

Laptop und Smartphone liegen auf dem Küchentisch, daneben zwei Notizbücher mit Zugangsdaten und Passwörtern. Vorsichtig tippt Heidi Wunner auf den Bildschirm ihres Handys. Kurz darauf stoppt sie. „Jetzt weiß ich wieder nicht weiter“, sagt die 87-Jährige.







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