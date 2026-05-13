Angst vor falschen Klicks und App-Symbolen: Wie Digitalbotschafter das in Rheinland-Pfalz verhindern und Älteren den Zugang zur digitalen Welt öffnen – und wie einer von ihnen einer Seniorin hilft, an der Tischtennis-WM in Südkorea teilzunehmen.
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Laptop und Smartphone liegen auf dem Küchentisch, daneben zwei Notizbücher mit Zugangsdaten und Passwörtern. Vorsichtig tippt Heidi Wunner auf den Bildschirm ihres Handys. Kurz darauf stoppt sie. „Jetzt weiß ich wieder nicht weiter“, sagt die 87-Jährige.