Angela Merkel zieht in Koblenz die Massen an: Bei einer Lesung aus ihrem Buch „Freiheit“ sorgte die Alt-Kanzlerin für eine ausverkaufte Rhein-Mosel-Halle – und zuvor für Andrang bei der Signierstunde.
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Großer Bahnhof für Angela Merkel in Koblenz: Die Alt-Kanzlerin war in der Stadt zu Gast, um aus ihrem Buch „Freiheit“ zu lesen. Verfasst hat sie es mit ihrer langjährigen Beraterin Beate Baumann. Darin erinnert Merkel sich an entscheidende Stationen, es umfasst die Jahre 1954 bis 2021.