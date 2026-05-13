Norden von RLP vertreten SPD-Fraktion komplettiert Führungsriege um Schweitzer 13.05.2026, 15:43 Uhr

i Die SPD-Fraktion im Landtag hat weitere Personalentscheidungen getroffen (Symbofoto). Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Alexander Schweitzer spricht von einer „guten Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Köpfen“: Die SPD-Landtagsfraktion hat ihre Führungsriege komplettiert, unter anderem mit Anna Köbberling und Benedikt Oster. Wer außerdem gewählt wurde.

Dass Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer Fraktionsvorsitzender wird, steht seit vergangener Woche fest. Jetzt hat die neu formierte und auf 32 Abgeordnete geschrumpfte SPD-Landtagsfraktion in Mainz weitere Personalentscheidungen gefällt – paritätisch, wie Schweitzer betont.







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