Norden von RLP vertreten
SPD-Fraktion komplettiert Führungsriege um Schweitzer
Die SPD-Fraktion im Landtag hat weitere Personalentscheidungen getroffen (Symbofoto).
Die SPD-Fraktion im Landtag hat weitere Personalentscheidungen getroffen (Symbofoto).
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Alexander Schweitzer spricht von einer „guten Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Köpfen“: Die SPD-Landtagsfraktion hat ihre Führungsriege komplettiert, unter anderem mit Anna Köbberling und Benedikt Oster. Wer außerdem gewählt wurde.

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Dass Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer Fraktionsvorsitzender wird, steht seit vergangener Woche fest. Jetzt hat die neu formierte und auf 32 Abgeordnete geschrumpfte SPD-Landtagsfraktion in Mainz weitere Personalentscheidungen gefällt – paritätisch, wie Schweitzer betont.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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