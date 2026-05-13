Filmfestspiele in Simmern Heimat-Europa-Programm nimmt Formen an 13.05.2026, 19:53 Uhr

i Welche Filme in diesem Jahr bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. An anderer Stelle wird das Programm jedoch bereits konkreter. Werner Dupuis

Die Filmfestspiele steigen in diesem Jahr zwischen dem 7. und 22. August in Simmern. In Sachen cineastischer Auswahl halten sich die Macher zwar aktuell noch bedeckt, einige Hinweise und neue Updates gab es nun aber. Was bislang bekannt ist.

Zwar ist es bis zur Eröffnung der Heimat Europa Filmfestspiele (7. bis 22. August) in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) noch eine Weile hin, auch die gezeigten Wettbewerbsbeiträge sollen erst Anfang Juli bekannt gegeben werden, doch ein paar Details und Neuerungen der bevorstehenden Ausgabe haben sich die Festivalmacher nun doch schon entlocken lassen.







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