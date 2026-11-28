Zwei Autos stoßen bei Oberraden zusammen. Vier Menschen werden verletzt, eine 40-Jährige muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Oberraden (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Neuwied sind vier Menschen verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin missachtete offenbar die Vorfahrt eines anderen Wagens, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin stießen die beiden Autos demnach bei Oberraden zusammen.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 48-jähriger Beifahrer sowie der 70-jährige Fahrer des zweiten Autos und dessen 63-jährige Beifahrerin kamen den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.