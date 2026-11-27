Meinung zu Nivellierungssätzen Schnieder muss vor der eigenen Tür kehren Bastian Hauck 27.11.2026, 20:00 Uhr

i Bastian Hauck Jens Weber. MRV

Gegen Berlin teilt Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) gern aus und fordert – wie bei der Stromsteuer – Entlastung für alle. Doch im eigenen Land verschweigt seine Koalition eine unbequeme Wahrheit, kommentiert Landeskorrespondent Bastian Hauck.

Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hielt sich in den zurückliegenden Monaten mit öffentlicher Kritik an der Bundesregierung sowie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht zurück. Erst vor ein paar Tagen forderte der Eifeler erneut, dass der Streit in der Bundesregierung endlich aufhören müsse.







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