Der frühere Truppenübungsplatz Daaden am Stegskopf im Westerwald hat sich zu einem ökologischen Kleinod entwickelt. Doch die Bundeswehr sucht wieder Flächen – Naturschützer sind alarmiert und fürchten um das Nationale Naturerbe.
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Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Daaden am Stegskopf im Westerwald ist die Zeit über viele Spuren der militärischen Nutzung gegangen. Die Natur hat in großen Teilen des Areals längst die Oberhand gewonnen. Brachland wandelte sich. Auch dank naturschutzfachlicher Maßnahmen sind dort längst viele seltene Tier- und Pflanzenarten zu finden.