Naturschützer sind alarmiert Stegskopf: Will Bundeswehr mehr als das frühere Lager? Michael Fenstermacher

Anke Mersmann 28.11.2026, 07:00 Uhr

i Auf dem früheren Truppenübungsplatz Daaden am Stegskopf im Westerwald hat die Natur Oberhand gewonnen, das Gelände gilt unter anderem als Nationales Naturerbe. Naturschützer fürchten, dass die Bundeswehr das Gelände für ihre Zwecke reaktivieren möchte. Uwe Fuellhaas/DBU Naturerbe

Der frühere Truppenübungsplatz Daaden am Stegskopf im Westerwald hat sich zu einem ökologischen Kleinod entwickelt. Doch die Bundeswehr sucht wieder Flächen – Naturschützer sind alarmiert und fürchten um das Nationale Naturerbe.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Daaden am Stegskopf im Westerwald ist die Zeit über viele Spuren der militärischen Nutzung gegangen. Die Natur hat in großen Teilen des Areals längst die Oberhand gewonnen. Brachland wandelte sich. Auch dank naturschutzfachlicher Maßnahmen sind dort längst viele seltene Tier- und Pflanzenarten zu finden.







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