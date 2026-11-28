In Koblenz und Montabaur Landesmusikgymnasium stimmt dreifach ein aufs Fest 28.11.2026, 07:00 Uhr

i Neben vielen weiteren Ensembles sind bei den Weihnachtskonzerten auch Chöre und Kammerorchester des Landesmusikgymnasiums zu hören. Landesmusikgymnasium

Bei Konzerten in Montabaur und Koblenz demonstrieren die Schüler des Landesmusikgymnasiums im Advent Können und Vielfalt. Auf dem Spielplan steht dabei neben vertrauten Weihnachtsklängen auch weniger Bekanntes.

Am Landesmusikgymnasium in Montabaur erhalten Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung für ein potenziell anschließendes Musikstudium. Nicht nur, aber traditionell auch in der Vorweihnachtszeit präsentieren die Nachwuchsmusiker ihr Können allerdings auch der breiten Öffentlichkeit.







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