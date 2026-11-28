Landesmusikgymnasium stimmt dreifach ein aufs Fest
Bei Konzerten in Montabaur und Koblenz demonstrieren die Schüler des Landesmusikgymnasiums im Advent Können und Vielfalt. Auf dem Spielplan steht dabei neben vertrauten Weihnachtsklängen auch weniger Bekanntes.
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Am Landesmusikgymnasium in Montabaur erhalten Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung für ein potenziell anschließendes Musikstudium. Nicht nur, aber traditionell auch in der Vorweihnachtszeit präsentieren die Nachwuchsmusiker ihr Können allerdings auch der breiten Öffentlichkeit.