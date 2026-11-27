Die Landesregierung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) kommt nach der Vorstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 mit einer Überraschung um die Ecke: Die Nivellierungssätze sollen steigen. Es drohen höhere Steuern für Bürger und Unternehmen.
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Diese Ankündigung dürfte die weihnachtliche Vorfreude im Land deutlich trüben: Nach exklusiven Informationen unserer Zeitung wird die rheinland-pfälzische Landesregierung die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer im Land im nächsten Jahr anheben.