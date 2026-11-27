Land mit überraschender Ansage Steigt bald vielerorts in RLP die Grundsteuer? Bastian Hauck 27.11.2026, 17:00 Uhr

i Am 17. November stellten Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU, rechts) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD, links) ihren ersten gemeinsamen Entwurf für den Doppelhaushalt 2027/2028 in Mainz vor. Nun kommen Schnieder und Ahnen mit einer Überraschung um die Ecke: Die Nivellierungssätze sollen steigen. Hannes P. Albert. Hannes P. Albert/dpa

Die Landesregierung von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) kommt nach der Vorstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 mit einer Überraschung um die Ecke: Die Nivellierungssätze sollen steigen. Es drohen höhere Steuern für Bürger und Unternehmen.

Diese Ankündigung dürfte die weihnachtliche Vorfreude im Land deutlich trüben: Nach exklusiven Informationen unserer Zeitung wird die rheinland-pfälzische Landesregierung die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer im Land im nächsten Jahr anheben.







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