Café Hahn nennt erste Acts Festungssommer steigt mit The Hooters und Völkerball Stefan Schalles 27.11.2026, 17:00 Uhr

i Völkerball gehören inzwischen zu den erfolgreichsten Rammstein-Tributebands in Europa. Beim Festungssommer 2027 sind sie gleich zweimal in Koblenz zu hören. Völkerball

Auch wenn das Programm des Festungssommers 2027 erst in Teilen steht, lässt sich schon jetzt sagen: Es wird wieder abwechslungsreich – und namhaft. Wir zeigen, wer wann auftritt.

Der Festungssommer lockt mit seinen Konzerten jedes Jahr Tausende Menschen nach Koblenz. Und auch wenn die 2026er-Ausgabe erst gut zweieinhalb Monate zurückliegt, bei frostigen Temperaturen zunächst mal Weihnachten vor der Tür steht, dürfen sich Musikfreunde schon jetzt ganz konkret auf die nächste Saison freuen, denn: Die ersten Künstler für den kommenden Festungssommer haben die Veranstalter vom Café Hahn nun schon bekannt gegeben – der ...







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