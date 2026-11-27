Auch wenn das Programm des Festungssommers 2027 erst in Teilen steht, lässt sich schon jetzt sagen: Es wird wieder abwechslungsreich – und namhaft. Wir zeigen, wer wann auftritt.
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Der Festungssommer lockt mit seinen Konzerten jedes Jahr Tausende Menschen nach Koblenz. Und auch wenn die 2026er-Ausgabe erst gut zweieinhalb Monate zurückliegt, bei frostigen Temperaturen zunächst mal Weihnachten vor der Tür steht, dürfen sich Musikfreunde schon jetzt ganz konkret auf die nächste Saison freuen, denn: Die ersten Künstler für den kommenden Festungssommer haben die Veranstalter vom Café Hahn nun schon bekannt gegeben – der ...