In einem Zimmer im ersten Obergeschoss bricht ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist es bereits gelöscht. Für die Bewohner hat der Brand trotzdem Folgen.

Sinzig (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sinzig (Kreis Ahrweiler) sind vier Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt Verbrennungen im Gesicht. Drei weitere wurden wegen einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Mittag in einem Zimmer im ersten Obergeschoss aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die Bewohner den Brand bereits gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren bis oberen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Gebäude ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar.