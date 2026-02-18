Vier Jahre Krieg gegen die Ukraine: Demo in Mainz

Immer wieder hat die Landeshauptstadt seit Kriegsbeginn Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Am Dienstag jährt sich der Beginn des russischen Angriffs zum vierten Mal. Wieder ist eine Protestdemo in Mainz geplant. Die Details.

Zum vierten Mal jährt sich am Dienstag, 24. Februar, der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Unter dem Motto „

Licht für die Ukraine“ ruft der

Ukrainische Verein Mainz an diesem Tag zu einer Protestdemo auf.