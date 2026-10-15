Weil ein Auto zu wenig Abstand zu einem vorausfahrenden Wagen gehalten haben soll, kommt es auf der A6 zu einem Unfall. Die Bergung läuft. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern müssen Autofahrer am Vormittag mehr Zeit einplanen. Wie die zuständige Autobahnpolizei mitteilte, wurden am frühen Morgen bei einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Kaiserslautern-West zwei Menschen leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist derzeit nur die rechte Fahrspur für den Verkehr freigegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Wagen im Bereich einer Baustelle zu dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und stieß mit diesem zusammen. Zwei nachfolgende Autos konnten demnach ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Einsatzkräfte schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Die Abschlepp- und Räumungsarbeiten sollen den Angaben zufolge bis etwa 11.00 Uhr andauern.