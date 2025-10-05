Sorge um Wettbewerbsfähigkeit: Viele Kommunen in RLP erhöhen Gewerbesteuersätze
Sorge um Wettbewerbsfähigkeit
Viele Kommunen in RLP erhöhen Gewerbesteuersätze
Den Kommunen in Rheinland-Pfalz fehlt Geld. Viele holen es sich bei den örtlichen Unternehmen – über die Gewerbe- und die Grundsteuer. Entsprechende Erhöhungen kritisieren nun die Industrie- und Handelskammern im Land.
Lesezeit 1 Minute
Ein Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen über 10.000 Einwohner hat im Jahr 2025 die Hebesätze für Gewerbesteuern spürbar erhöht. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz hervor. Die AG der Industrie- und Handelskammern zeigt sich ob dieser Entwicklung besorgt, zumal ebenfalls ein Drittel der Städte und Gemeinden gesplittete Hebesätze bei der Grundsteuer B eingeführt hat und so Unternehmen ...