Sorge um Wettbewerbsfähigkeit Viele Kommunen in RLP erhöhen Gewerbesteuersätze 05.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Industrie- und Handelskammern befürchten zusätzliche Belastungen für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz (Symbolfoto). Lino Mirgeler. picture alliance/dpa

Den Kommunen in Rheinland-Pfalz fehlt Geld. Viele holen es sich bei den örtlichen Unternehmen – über die Gewerbe- und die Grundsteuer. Entsprechende Erhöhungen kritisieren nun die Industrie- und Handelskammern im Land.

Ein Drittel der rheinland-pfälzischen Kommunen über 10.000 Einwohner hat im Jahr 2025 die Hebesätze für Gewerbesteuern spürbar erhöht. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz hervor. Die AG der Industrie- und Handelskammern zeigt sich ob dieser Entwicklung besorgt, zumal ebenfalls ein Drittel der Städte und Gemeinden gesplittete Hebesätze bei der Grundsteuer B eingeführt hat und so Unternehmen ...







Artikel teilen

Artikel teilen