i Ideen für Start-ups entstehen häufig im Alltag oder im Umfeld von Hochschulen (Symbolfoto). Oliver Berg. picture alliance/dpa

Die Hochschullandschaft im Norden von Rheinland-Pfalz ist vielfältig – von der WHU bis zum Umweltcampus Birkenfeld. Und in diesem Umfeld entstehen viele spannende Ideen. Der IHK-Hochschulpreis der Wirtschaft hat jetzt fünf junge Akademiker geehrt.

„Academic spin-off“: Der englische Begriff lässt Vertreter der Wirtschaft wie der Wissenschaft schwärmen oder sogar träumen. Er bezeichnet Ausgründungen aus einer Hochschule heraus – also Start-ups, deren Grundlage meist von Studentinnen und Studenten im Rahmen ihres Studiums gelegt wurde.







