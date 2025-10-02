Hochschulpreis der IHK Koblenz: Junge Akademiker bringen Unternehmen mit Ideen voran
Die Hochschullandschaft im Norden von Rheinland-Pfalz ist vielfältig – von der WHU bis zum Umweltcampus Birkenfeld. Und in diesem Umfeld entstehen viele spannende Ideen. Der IHK-Hochschulpreis der Wirtschaft hat jetzt fünf junge Akademiker geehrt.
„Academic spin-off“: Der englische Begriff lässt Vertreter der Wirtschaft wie der Wissenschaft schwärmen oder sogar träumen. Er bezeichnet Ausgründungen aus einer Hochschule heraus – also Start-ups, deren Grundlage meist von Studentinnen und Studenten im Rahmen ihres Studiums gelegt wurde.