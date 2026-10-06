Nur knapp die Hälfte bleibt: Zum Studienstart wechseln junge Menschen aus Rheinland-Pfalz häufig das Bundesland. Für welche Hochschulen sie sich entscheiden.

Mainz (dpa/lrs) – Weniger als die Hälfte der jungen Menschen mit einer in Rheinland-Pfalz erworbenen Hochschulzugangsberechtigung bleibt zum Studium im Bundesland. Vergangenes Wintersemester waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts 47,8 Prozent.

Weitere Studienanfänger und Studienanfängerinnen entschieden sich für Hochschulen in Baden-Württemberg (16,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (11,9 Prozent) und Hessen (10,3 Prozent). Auf die übrigen Bundesländer entfielen jeweils weniger als fünf Prozent.

Von den Studienanfängerinnen und Studienanfängern des Wintersemesters 2025/2026 hatten 58,0 Prozent in Rheinland-Pfalz ihre Hochschulberechtigung erworben. Weitere 13,1 Prozent kamen aus Hessen zum Studium nach Rheinland-Pfalz, 8,5 Prozent aus Nordrhein-Westfalen, 7,9 Prozent aus Baden-Württemberg und 6,3 Prozent aus dem Saarland. Auch aus den anderen Bundesländern zog es junge Menschen nach Rheinland-Pfalz, die Zahlen bewegen sich jeweils im niedrigen Prozentbereich.