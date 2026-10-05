Korridorsanierung 2028 infrage
Linke Rheinseite: Bahn und Ministerium weichen aus
Bahnbauarbeiten im ganz großen Stil – das ist die Idee hinter den General- oder Korridorsanierungen unter Vollsperrung. 2028 sol
Bahnbauarbeiten im ganz großen Stil – das ist die Idee hinter den General- oder Korridorsanierungen unter Vollsperrung. 2028 sollte eigentlich die linksrheinische Strecke dran sein. Doch dahinter steht nun ein Fragezeichen (Symbolbild).
Armin Weigel/dpa. picture alliance/dpa

Plant die Bahn weiterhin, 2028 die linksrheinische Bahnstrecke unter Vollsperrung von Grund auf zu sanieren? Politiker aus Rheinland-Pfalz und NRW fordern dies. Doch ein klares Ja kommt weder aus dem Bundesverkehrsministerium noch von der Bahn.

Lesezeit 2 Minuten
Steht die für 2028 angekündigte Korridorsanierung der Bahnstrecke auf der linken Rheinseite infrage? Die Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigen sich ebenso besorgt wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord).
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Rheinland-PfalzGeneralsanierung Bahn

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