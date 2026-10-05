Korridorsanierung 2028 infrage Linke Rheinseite: Bahn und Ministerium weichen aus Tim Kosmetschke 05.10.2026, 15:12 Uhr

i Bahnbauarbeiten im ganz großen Stil – das ist die Idee hinter den General- oder Korridorsanierungen unter Vollsperrung. 2028 sollte eigentlich die linksrheinische Strecke dran sein. Doch dahinter steht nun ein Fragezeichen (Symbolbild). Armin Weigel/dpa. picture alliance/dpa

Plant die Bahn weiterhin, 2028 die linksrheinische Bahnstrecke unter Vollsperrung von Grund auf zu sanieren? Politiker aus Rheinland-Pfalz und NRW fordern dies. Doch ein klares Ja kommt weder aus dem Bundesverkehrsministerium noch von der Bahn.

Steht die für 2028 angekündigte Korridorsanierung der Bahnstrecke auf der linken Rheinseite infrage? Die Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigen sich ebenso besorgt wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord).







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