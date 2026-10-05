Café Hahn präsentiert Programm
Koblenzer Varietés zeigen sich schrill bis kulinarisch
Auf viel hochkarätige Artistik dürfen sich die Besucher von Weihnachts- und Festungsvarieté auch in diesem Jahr wieder einstelle
Auf viel hochkarätige Artistik dürfen sich die Besucher von Weihnachts- und Festungsvarieté auch in diesem Jahr wieder einstellen.
Klaus Manns

Akrobatik, Comedy, Messerwerfen: Das Café Hahn lockt im November wieder zahlreiche erstklassige Varietékünstler in die Stadt. Wir zeigen, was die Besucher in den Shows erwartet.

Lesezeit 1 Minute
Die Vorweihnachtszeit ist in Koblenz eng verbunden mit hochkarätiger Varietékunst à la Café Hahn. Und auch in diesem Jahr dürfen sich Freunde des Genres wieder auf – vielfach luftige – Artistik im Doppelpack freuen, denn: Wenige Tage vor dem Festungs- startet in dem Kulturclub bereits das Weihnachtsvarieté, das sich zwischen dem 18.
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