Café Hahn präsentiert Programm Koblenzer Varietés zeigen sich schrill bis kulinarisch Stefan Schalles 05.10.2026, 14:00 Uhr

i Auf viel hochkarätige Artistik dürfen sich die Besucher von Weihnachts- und Festungsvarieté auch in diesem Jahr wieder einstellen. Klaus Manns

Akrobatik, Comedy, Messerwerfen: Das Café Hahn lockt im November wieder zahlreiche erstklassige Varietékünstler in die Stadt. Wir zeigen, was die Besucher in den Shows erwartet.

Die Vorweihnachtszeit ist in Koblenz eng verbunden mit hochkarätiger Varietékunst à la Café Hahn. Und auch in diesem Jahr dürfen sich Freunde des Genres wieder auf – vielfach luftige – Artistik im Doppelpack freuen, denn: Wenige Tage vor dem Festungs- startet in dem Kulturclub bereits das Weihnachtsvarieté, das sich zwischen dem 18.







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