Akrobatik, Comedy, Messerwerfen: Das Café Hahn lockt im November wieder zahlreiche erstklassige Varietékünstler in die Stadt. Wir zeigen, was die Besucher in den Shows erwartet.
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Die Vorweihnachtszeit ist in Koblenz eng verbunden mit hochkarätiger Varietékunst à la Café Hahn. Und auch in diesem Jahr dürfen sich Freunde des Genres wieder auf – vielfach luftige – Artistik im Doppelpack freuen, denn: Wenige Tage vor dem Festungs- startet in dem Kulturclub bereits das Weihnachtsvarieté, das sich zwischen dem 18.