Kommunen vor dem Kollaps
Was die Initiative „Jetzt reden wir“ antreibt
Es ist mindestens 5 vor 12 für die Kommunen in Rheinland-Pfalz: Das sagt ein Bündnis von Ortsbürgermeistern, das sich zur Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" zusammengeschlossen hat. Die Initiative klagt über die finanzielle Lage der Gemeinden, Kreise und Städte, über zu viele Auflagen und eine überbordende Bürokratie.
Landauf, landab beschäftigen sich in Rheinland-Pfalz derzeit Kommunalparlamente mit der Initiative „Jetzt reden wir  – Ortsgemeinden stehen auf“. Wir sprachen mit den Initiatoren über ihre Ziele – und fragten sie, ob sie sich als Rebellen fühlen.

Sie wollen die Zukunft ihrer Heimat gestalten. Sie wollen mitbestimmen. Sie wollen mitreden. Vor einigen Wochen haben fünf Ortsbürgermeister im Kreis Cochem-Zell die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ gegründet. Wie das Bündnis auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, sind die Rückmeldungen zur Gründung der Initiative bisher positiv.

