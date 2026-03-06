Mehr als 100 Milliarden Euro legt die Debeka aktuell am Kapitalmarkt an, um für die Kunden Erträge zu erzielen. In seinem Gastbeitrag geht Debeka-Chef Thomas Brahm auf die Bedeutung der Versicherungsbranche für die Kapitalmärkte ein.
Lesezeit 2 Minuten
Versicherungsunternehmen sind dazu da, Risiken von privaten Haushalten oder Unternehmen zu übernehmen – und diejenigen, die von einem Versicherungsfall betroffen sind, zu entschädigen. Das funktioniert über den „Risikoausgleich im Kollektiv“, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen erfolgt.