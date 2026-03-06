Gewinnerin des Shirt-Contests Mariia Isangulova liefert die Motte für Rock am Ring Stefan Schalles 06.03.2026, 09:50 Uhr

i Mit ihrem "Metamorphosis" betitelten Design hat Mariia Isangulova - hier vor einer Auswahl weiterer künstlerischer Arbeiten - den Geschmack der Rock-am-Ring-Community getroffen. Lisa Panitz

Eine rote Motte vor einem hellen Lichtkegel: Mit diesem Entwurf hat die Grafikdesignerin Mariia Isangulova den Community-Shirt-Contest bei Rock am Ring gewonnen. Uns erklärt sie die Idee dahinter – und warum beim Festival eventuell Tränen fließen.

Wenn am ersten Juniwochenende wieder Zehntausende Musikfans zu Rock am Ring in die Eifel strömen, dürfte die Motte mittendrin sein im Geschehen: Der in diesem Fall rot gehaltene Nachtfalter nämlich flattert mit weit ausgestreckten Flügeln über jenen Designentwurf, mit dem Mariia Isangulova vor Kurzem den diesjährigen Community-Shirt-Contest des Festivals gewonnen hat.







