Eltern in Not: Wenn die Kita heute nicht öffnet 
Eine Mutter kommt mit ihrem Kind aus einer Kita (Symbolfoto). Wenn die Kindertagesstätte wegen Personalmangel kurzfristig nicht öffnet, bringt das Eltern oftmals in Bedrängnis.
Martin Schutt. picture alliance / dpa

Julia M. (Name geändert) hat abends Angst, auf ihr Handy zu schauen: Wieder könnte sich eine Notbetreuung in der Kita anbahnen. Sie ist mit ihren Sorgen nicht allein, sagt der Kita-Fachkräfteverband. Das versprechen die Parteien vor der Landtagswahl.

Wer in die Wahlprogramme der Parteien für die Landtagswahl blickt, liest dort im Zusammenhang mit Kindertagesstätten des Öfteren das Wort „Verlässlichkeit“. Die Öffnungszeiten sollen verlässlich und an die Lebensrealität der Familien angepasst sein, die Bedürfnisse der Kinder sollen Beachtung finden.

