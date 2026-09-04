Zehntausende Menschen werden am Wochenende nach Mendig kommen, um zusammen zu sein und gemeinsam zu beten. In der Eifel entsteht dafür eine kleine Zeltstadt.

Mendig (dpa/lrs) – Rund 45.000 Muslime und Musliminnen werden am Wochenende zur jährlichen Versammlung der deutschen Ahmadiyya-Gemeinschaft in Mendig erwartet. Das 50. Jubiläum der sogenannten Jalsa Salana findet von Freitag bis Sonntag (4. bis 6. September) auf dem Flugplatz in Mendig statt.

Angehörige der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) treffen sich dort, um gemeinsam zu beten, sich auszutauschen, zu essen und beisammen zu sein. Inhaltlich stehe in diesem Jahr neben den spirituellen Inhalten insbesondere die Entwicklung der Jalsa Salana im Mittelpunkt, teilte ein Pressesprecher mit. «Was 1975 mit rund 70 Teilnehmern begann, ist heute eine Großveranstaltung mit Zehntausenden Menschen aus ganz Deutschland», schrieb er.

Auf dem Flugplatz gibt es laut den Veranstaltern auch Plätze für Wohnwagen und Zelte sowie große Schlaf- und Essenszelte. Die Versammlung steht demnach unter dem Motto «Liebe für alle, Hass für keinen», was auch der Leitspruch der Ahmadiyya-Gemeinschaft ist.