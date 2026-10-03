Notfälle
Vermisster 78-Jähriger unterkühlt an Bachlauf gefunden
Feuerwehr - Symbolbild
Feuerwehrleute entdecken den Vermissten schließlich in der Nähe des Heims. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Ein Seniorenwohnheim meldet in der Nacht einen Bewohner als vermisst - Feuerwehr und Polizei machen sich auf die Suche. Er wird schließlich nur 150 Meter Luftlinie vom Heim gefunden.

Jünkerath (dpa/lrs) – Ein vermisster Bewohner eines Seniorenheims in Jünkerath in der Eifel ist in der Nacht zum Samstag von Rettungskräften stark unterkühlt an einem Bach entdeckt worden. Der Mann sei ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Das Heim hatte den 78-Jährigen seit dem späten Freitagabend vermisst. Feuerwehr und Polizei suchten daraufhin das Umfeld ab – dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Feuerwehrleute fanden den Mann schließlich etwa 150 Meter Luftlinie vom Seniorenheim entfernt.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-783521/1

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