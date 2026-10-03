In der Pilgerkirche Vallendar 19 Chöre, 400 Sänger, ein Benefizkonzert 03.10.2026, 07:00 Uhr

i Bei ihrem Auftritt in Arzbach versammelten die Kotykov-Chöre 2019 bereits 220 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. In Vallendar sollen es nun sogar 400 sein. Dieter Grein

In Vallendar ist Ende Oktober ein ungewöhnlicher XXL-Auftritt geplant. Die Besucher dürfen sich neben vielen Stimmen in verschiedenen Formationen auch auf ein Repertoire voll großer Hits freuen – das alles zudem noch für den guten Zweck.

Wie hört es sich an, wenn 19 Chöre mit mehr als 400 Sängerinnen und Sängern zu einem einzigen großen Klangkörper verschmelzen? Diese Frage beantwortet am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr ein ungewöhnliches Konzert in der Pilgerkirche Schönstatt in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz).







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