In Vallendar ist Ende Oktober ein ungewöhnlicher XXL-Auftritt geplant. Die Besucher dürfen sich neben vielen Stimmen in verschiedenen Formationen auch auf ein Repertoire voll großer Hits freuen – das alles zudem noch für den guten Zweck.
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Wie hört es sich an, wenn 19 Chöre mit mehr als 400 Sängerinnen und Sängern zu einem einzigen großen Klangkörper verschmelzen? Diese Frage beantwortet am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr ein ungewöhnliches Konzert in der Pilgerkirche Schönstatt in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz).