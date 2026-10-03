Erneuerbare Energien in RLP Start-up hinter Energyfischen zieht an den Mittelrhein Anke Mersmann 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser kleinen Strömungskraftewerke im Rhein bei St. Goar Strom erzeugen. Energyminer GmbH

Mit seinem Schwarmkraftwerk hat das Unternehmen Energyminer aus der Nähe von München eine technische Innovation an und in den Rhein gebracht. Und nicht nur das: Inzwischen hat das Start-up eine Niederlassung am Mittelrhein eröffnet – aus Gründen.

Aus der Nähe von München ins Mittelrheintal: Diesen Weg hat das Unternehmen Energyminer gewählt. Es steht hinter dem weltweit ersten Schwarmkraftwerk, das bei St. Goar im Rhein montiert ist und das dort Strom aus der Flussströmung gewinnt. Energyminer ist im oberbayrischen Gröbenzell ansässig, allerdings hat das Start-up kürzlich einen weiteren, aktuell mit zwei Personen besetzten Standort in unserer Region erschlossen, wie Natalie Rojko, ...







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