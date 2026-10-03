Erneuerbare Energien in RLP
Start-up hinter Energyfischen zieht an den Mittelrhein
Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser kleinen Strömungskraftewerke im Rhein bei St. Goar Strom e
Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser kleinen Strömungskraftewerke im Rhein bei St. Goar Strom erzeugen.
Energyminer GmbH

Mit seinem Schwarmkraftwerk hat das Unternehmen Energyminer aus der Nähe von München eine technische Innovation an und in den Rhein gebracht. Und nicht nur das: Inzwischen hat das Start-up eine Niederlassung am Mittelrhein eröffnet – aus Gründen.

Lesezeit 2 Minuten
Aus der Nähe von München ins Mittelrheintal: Diesen Weg hat das Unternehmen Energyminer gewählt. Es steht hinter dem weltweit ersten Schwarmkraftwerk, das bei St. Goar im Rhein montiert ist und das dort Strom aus der Flussströmung gewinnt. Energyminer ist im oberbayrischen Gröbenzell ansässig, allerdings hat das Start-up kürzlich einen weiteren, aktuell mit zwei Personen besetzten Standort in unserer Region erschlossen, wie Natalie Rojko, ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten