Gefahr von Flugausfällen?
Hahn-Chef: Drohnen sorgen für Anspannung im Flugverkehr
Drohnensichtungen sorgen im internationalen Flugverkehr zunehmend für Probleme. Auch am Hahn? Wir haben beim Hunsrück-Airport na
Drohnensichtungen sorgen im internationalen Flugverkehr zunehmend für Probleme. Auch am Hahn? Wir haben beim Hunsrück-Airport nachgefragt.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Luxemburgs Flughafen musste wegen Drohnensichtungen zweimal schließen. Vor den Herbstferien stellt sich die Frage, wie gut die Airports in der Region gegen solche Gefahren geschützt sind. Wir haben am Flughafen Hahn im Hunsrück nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist der Albtraum schlechthin für Reisende: Der Flugverkehr steht über Stunden still, weil nicht genehmigte Drohnen über dem Rollfeld gesichtet werden. Flugzeuge dürfen nicht starten und landen, Tausende Passagiere müssen umgeleitet werden. So geschehen am Luxemburger Airport Findel vor wenigen Tagen.
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