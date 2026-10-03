Luxemburgs Flughafen musste wegen Drohnensichtungen zweimal schließen. Vor den Herbstferien stellt sich die Frage, wie gut die Airports in der Region gegen solche Gefahren geschützt sind. Wir haben am Flughafen Hahn im Hunsrück nachgefragt.
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Es ist der Albtraum schlechthin für Reisende: Der Flugverkehr steht über Stunden still, weil nicht genehmigte Drohnen über dem Rollfeld gesichtet werden. Flugzeuge dürfen nicht starten und landen, Tausende Passagiere müssen umgeleitet werden. So geschehen am Luxemburger Airport Findel vor wenigen Tagen.