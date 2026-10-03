„Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ich dachte, dass ich sterbe. Er hat mich gewürgt.“ So schildert eine junge Frau ein Erlebnis als Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein. Der Täter: ein Kamerad, der den Begriff nicht verdient.
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Dieses witzige Quietsche-Entchen, oben mit Helm und unten mit Panzer, das hat sie noch. Es liegt in einer Kiste mit weiteren Erinnerungsstücken an ihre Zeit als Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein. Auch ein Verbandsabzeichen des Standorts findet sich in der Kiste, die sie nicht hergeben, aber auch nicht sichtbar aufstellen möchte.