Laura Gille (28) im Gespräch Soldatin in der Artillerieschule sexuell missbraucht Vera Müller 03.10.2026, 09:00 Uhr

i Zwei, die die Natur und Action lieben: Laura Gille mit ihrem Dackel-Mischling. Die junge Frau hat in der Artilerieschule in Idar-Oberstein Traumatisches erlebt. Laura Gille

„Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ich dachte, dass ich sterbe. Er hat mich gewürgt.“ So schildert eine junge Frau ein Erlebnis als Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein. Der Täter: ein Kamerad, der den Begriff nicht verdient.

Dieses witzige Quietsche-Entchen, oben mit Helm und unten mit Panzer, das hat sie noch. Es liegt in einer Kiste mit weiteren Erinnerungsstücken an ihre Zeit als Soldatin an der Artillerieschule Idar-Oberstein. Auch ein Verbandsabzeichen des Standorts findet sich in der Kiste, die sie nicht hergeben, aber auch nicht sichtbar aufstellen möchte.







Artikel teilen

Artikel teilen