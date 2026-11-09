Homburg (dpa/lrs) - Das seit Montag vermisste 13-jährige Mädchen aus Blieskastel ist wohlbehalten gefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde nach Angaben der Polizei eingestellt. Die Schülerin war am Montagnachmittag nicht wie geplant mit dem Zug von ihrer Schule in Blieskastel nach Hause gekommen. Seit etwa 13.30 Uhr hatte zunächst jede Spur von ihr gefehlt. Die Polizei im Saarpfalz-Kreis hatte daraufhin eine Fahndung eingeleitet und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Anhaltspunkte für ein Verbrechen hatte es nach Polizeiangaben nicht gegeben.

Unabhängig davon sucht die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter nach einer 14-Jährigen aus Kenn im Landkreis Trier-Saarburg, die seit Freitag vermisst wird und sich nach bisherigen Ermittlungen möglicherweise in Berlin-Mitte aufhält. Auch in diesem Fall gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat.