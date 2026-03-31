Mehr als 15 Prozent der Wähler sind im neuen Landtag nicht vertreten. Kleinparteien fordern ein Ende der Fünf-Prozent-Hürde. Welche Lösung Politikwissenschaftler Uwe Jun für sinnvoll hält.
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Diese eine Sache sei ihm im Wahlkampf immer wieder passiert. „Das macht mich verrückt“, sagt Joachim Streit, Spitzenkandidat der Freien Wähler, die es mit 4,2 Prozent der Stimmen nicht in den neuen rheinland-pfälzischen Landtag geschafft haben. Immer wieder hätten ihm Leute gesagt, dass sie zwar gerne die Freien wählen würden, wenn die denn absehbar über die Fünf-Prozent-Hürde kämen.