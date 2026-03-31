Therapieplätze sind rar, die Wartezeiten lang. Jetzt sollen Psychotherapeuten weniger Geld bekommen. Das hat Folgen – die wahrscheinlich vor allem die Kassenpatienten zu spüren bekommen.
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Neue Woche. Neuer Anruf. Und wieder muss Judith Hagen die Person am anderen Ende der Leitung enttäuschen – und mit ihren Problemen allein lassen. Nicht weil sie will. Sondern weil sie nicht anders kann. Hagen ist Psychologische Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, und sie ist die Landesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) Rheinland-Pfalz.