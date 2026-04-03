Polizeieinsatz in Innenstadt
Verletzte nach heftigem Streit in Ludwigshafen
Blaulicht
Ein nächtlicher Streit in Ludwigshafen rief die Polizei auf den Plan. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung kommen zwei Verletzte ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Berliner Platz.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem nächtlichen Streit in der Ludwigshafener Innenstadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei 20-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Rund zehn Personen seien an der Auseinandersetzung gegen 4.30 Uhr auf dem Berliner Platz beteiligt gewesen. Auch Glasflaschen seien dabei geworfen worden. Als die Polizei eintraf, seien außer den zwei Verletzten alle Beteiligten geflohen gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260403-930-902705/1

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