Ludwigshafen/Westerburg (dpa/lrs) – In der Nacht zum Samstag sind bei mehreren Schlägereien in Ludwigshafen und im Westerwald Personen verletzt worden. In Ludwigshafen gerieten zwei Personengruppen aneinander, wie die Polizei mitteilte. Von den rund 20 beteiligten Personen seien fünf verletzt worden, eine davon mit einer Stichverletzung. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Auch im Westerwaldkreis kam es in der Nacht zu mehreren Auseinandersetzungen. In Wallmerod gerieten ebenfalls zwei Gruppen in eine Schlägerei. Eine Person wurde dabei durch mehrere Schläge ins Gesicht verletzt, so die Polizei. Auch in Seck und Höhn wurden Personen verletzt. Auf den dortigen Kirmessen seien Personen körperlich aneinander geraten und wurden durch Schläge und den Wurf einer Flasche Personen verletzt.

Die Polizei hat in allen Fällen Strafanzeigen wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und ermittelt.