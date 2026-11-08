An einer Einmündung im Landkreis Bernkastel-Wittlich kollidierten am Freitag drei Autos. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Nach einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Freitag liegen neue Informationen zum Unfallhergang vor. Bei dem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen waren vier Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe eine 18-jährige Autofahrerin an einer Einmündung zur L47 den von links kommenden Pkw eines 29-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge seien kollidiert. Das Auto des 29-Jährigen sei nach dem Zusammenstoß zusätzlich in das Fahrzeug einer 56-jährigen Frau geschleudert worden.

Der 29-Jährige, ein ebenfalls in dem Fahrzeug sitzendes vier Jahre altes Kind sowie die 56-Jährige wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Die 18-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht. Alle Beteiligten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. In Lebensgefahr befinde sich niemand.

Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.