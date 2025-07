Verfolgungsjagd endet in einer Sackgasse

Weil ein 20-Jähriger rücksichtslos und zu schnell fährt, fällt er einer Polizeistreife auf. Als die ihn stoppen will, gibt er Gas und flieht.

Püttlingen (dpa/lrs) – Mit seiner Verlobten auf dem Beifahrersitz hat sich ein 20-Jähriger in Püttlingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Mann einer Streife in der Nacht zum Samstag aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos überholt hatte. Dabei sei er zudem rücksichtslos gefahren.

Als die Polizeistreife den Mann stoppen wollte, sei dieser geflohen. Dabei habe er unter anderem eine rote Ampel ignoriert und sei entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisel gefahren. Die Verfolgungsjagd endete für den 20-Jährigen in einer Sackgasse. Dort wurde er von den Beamten kontrolliert. Sie stellten fest, dass er keinen Führerschein hatte und am Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.