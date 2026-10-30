Ein gestohlener Vereinsbus, eine Flucht über Feldwege und eine Sackgasse: Zwei Insassen verschwinden in Hecken - einer wird geschnappt.

Andernach (dpa/lrs) – Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Vereinsbus hat die Polizei im Kreis Mayen-Koblenz einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche soll gemeinsam mit einer weiteren Person mit dem Bus vor der Polizei geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war demnach in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober bei einem Einbruch in ein Sportlerheim im Bereich der Polizeiinspektion Linz gestohlen worden. Ein Zeuge meldete den Bus am Donnerstagabend, eine Streife der Polizeiinspektion Andernach entdeckte das Fahrzeug daraufhin.

Der Fahrer missachtete den Angaben zufolge die Anhaltezeichen und fuhr zunächst auf die B9 in Richtung Andernach. Die Verfolgungsfahrt führte unter anderem über Feldwege und endete in einer Sackgasse im Stadtteil Miesenheim. Beide Insassen flüchteten laut der Mitteilung zu Fuß in angrenzende Hecken. Der 17-Jährige wurde wenig später in einem Gebüsch entdeckt und festgenommen, wie es weiter hieß.

Der Bus wurde sichergestellt. Zu der zweiten geflüchteten Person hätten die Ermittler Hinweise, hieß es. Gegen die Beteiligten seien Strafverfahren eingeleitet worden.