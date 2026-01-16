Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann schlug einer Muslima mitten in der Neuwieder Innenstadt mit einem Schlagstock auf den Kopf. „Er war schon als Säugling auffällig“, sagte die Mutter des 32-Jährigen am zweiten Tag des Sicherungsverfahrens aus.
Im Juli 2025 hat ein Rollstuhlfahrer einer Muslima mitten am Tag in der Neuwieder Innenstadt von hinten auf den Kopf geschlagen – mit einem Teleskopschläger. Am Koblenzer Landgericht wurde nun das Sicherungsverfahren gegen den 32-Jährigen fortgesetzt, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft davon ausgeht, dass er schuldunfähig ist.