Muslima auf Kopf geschlagen Verfahren in Koblenz: Schizophren durch Drogenkonsum? Kim Fauss 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Am Koblenzer Landgericht wurde nun ein Sicherungsverfahren fortgesetzt. Ein 32-Jähriger hatte im Sommer 2025 einer Muslima von hinten mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und später ausländerfeindliche Parolen gebrüllt. (Symbolfoto) Peter Steffen/dpa

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann schlug einer Muslima mitten in der Neuwieder Innenstadt mit einem Schlagstock auf den Kopf. „Er war schon als Säugling auffällig“, sagte die Mutter des 32-Jährigen am zweiten Tag des Sicherungsverfahrens aus.

Im Juli 2025 hat ein Rollstuhlfahrer einer Muslima mitten am Tag in der Neuwieder Innenstadt von hinten auf den Kopf geschlagen – mit einem Teleskopschläger. Am Koblenzer Landgericht wurde nun das Sicherungsverfahren gegen den 32-Jährigen fortgesetzt, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft davon ausgeht, dass er schuldunfähig ist.







