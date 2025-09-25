In Daaden explodiert ein Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude ist komplett zerstört. Zeugen berichten von einem lauten Knall. Es gibt mehrere Verletzte.

Koblenz (dpa) - Ein Wohn- und Geschäftshaus in Daaden im nördlichen Rheinland-Pfalz ist bei einer Explosion komplett zerstört worden. Ein Jugendlicher wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen leicht, wie die Polizei in Koblenz berichtete. Fünf weitere Personen erlitten einen Schock oder ein Knalltrauma. Am Abend war die Polizei sicher: Es befindet sich niemand unter den Trümmern. Es gibt keine Vermissten.

«Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen», teilte die zuständige Polizei Betzdorf mit. «Offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.» Ob diese die Explosion verursacht haben, müsse noch untersucht werden.

Lauter Knall

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um ein kleineres Haus, in dem sich ein Imbiss und Wohnungen befanden. Laut SWR berichtete der Erste Beigeordnete des Ortes, Timo Lindinger, von einem großen Knall, der im Ort deutlich zu hören und zu spüren gewesen sei.

Der Schwerverletzte ist laut Polizei 15 Jahre alt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Vater habe den Imbiss betrieben - er sei leicht verletzt worden. Der Vater habe sich zum Zeitpunkt der Explosion draußen, der Sohn drinnen aufgehalten.

An der Unglücksstelle trat Gas aus. Möglich ist, so die Polizei, dass bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den Bereich zu meiden. Polizei und Rettungskräften sind seit dem Nachmittag im Einsatz.