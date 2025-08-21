Trondheim (dpa/lrs) – Unliebsame Überraschung für den FSV Mainz 05: Wenige Stunden vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League beim norwegischen Vertreter Rosenborg Trondheim ist der Teambus des Fußball-Bundesligisten zur Zielscheibe von Randalierern geworden. «Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind», teilte der Verein via X (früher Twitter) mit.

Sollte der Schaden bis zum frühen Abend nicht behoben werden können, müsste für das Team von Trainer Bo Henriksen ein Ersatzfahrzeug für die Fahrt ins Stadion organisiert werden. Die Mainzer sind erstmals seit der Saison 2016/17 wieder in einem internationalen Wettbewerb vertreten. Das Playoff-Rückspiel, in dem die Entscheidung über den Einzug in die Ligaphase fällt, bestreiten die Rheinhessen am kommenden Donnerstag vor heimischem Publikum.