Die meisten Väter in Rheinland-Pfalz arbeiten Vollzeit und leben in einer Partnerschaft. Bei Müttern sehen die Zahlen ganz anders aus.

Bad Ems (dpa/lrs) – Fast kein Vater, der in Rheinland-Pfalz mit einem minderjährigen Kind zusammenlebt, ist alleinerziehend. Rund 97 Prozent der Väter mit einem minderjährigen Kind im Haushalt seien im vergangenen Jahr in einer Partnerschaft gewesen – nur 3,4 Prozent alleinerziehend, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Bei Müttern hingegen sind es 16 Prozent. Im vergangenen Jahr lebten demnach etwa 347.000 Väter mit mindestens einem minderjährigen Kind im gemeinsamen Haushalt.

Auch bei der Berufstätigkeit ist der Geschlechterunterschied von Eltern in Rheinland-Pfalz noch enorm. 2025 waren 92 Prozent der Väter mit Kindern unter 18 Jahren erwerbstätig, bei Müttern waren es nur 71 Prozent.

Männer mit Kind im Haushalt häufiger in Führungsrolle

Noch deutlicher ist der Unterschied bei der Arbeitszeit: 93 Prozent der erwerbstätigen Männer arbeiteten laut Mitteilung Vollzeit. Nur auf 27 Prozent der Mütter traf dies 2025 zu. Väter mit einem minderjährigen Kind im Haushalt übernahmen laut Statistikerinnen und Statistikern häufiger eine Führungsrolle auf der Arbeit als andere Männer.

Die Daten basieren laut Mitteilung auf dem Mikrozensus. Dort werden Menschen als Väter und Mütter gezählt, wenn sie mit ihren Kindern im selben Haushalt wohnen. «Eltern-Kind-Beziehungen, die über Haushaltsgrenzen hinweg bestehen, bleiben unberücksichtigt.»