Uni Koblenz erhält Bücher aus Beständen von Kardinal Lehmann

Der 2018 verstorbene Kardinal Lehmann hatte eine große Leidenschaft für Bücher. Nun wird ein Teil seiner Privatbibliothek für die Wissenschaft nutzbar gemacht.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Das Bistum Mainz schenkt der Universität Koblenz rund 28.000 Bücher aus den Beständen der Privatbibliothek des im Jahr 2018 verstorbenen Kardinals Karl Lehmann. Die Bestände seien vor allem den Gebieten Religionswissenschaft und Weltreligionen, Geschichte, Philosophie, Politik, Naturwissenschaften, Soziologie und Pädagogik sowie Literatur und Kunstgeschichte zuzuordnen, teilte die Uni in Koblenz mit.

Die Bände hätten hohen wissenschaftlichen Wert. Es handele sich vorrangig um deutschsprachige Literatur der vergangenen fünf Jahrzehnte bis in die Gegenwart, die in vielen Bereichen den Forschungsstand widerspiegele. Die Bücher sollten nach ihrer Einarbeitung in der Universitätsbibliothek Koblenz sukzessiv der Allgemeinheit zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden.

Lehmann war für Bücherliebe und Sammelleidenschaft bekannt

«Das Bistum Mainz sucht an verschiedenen Stellen nach einem angemessenen Umgang mit dem Erbe Kardinal Lehmanns und mit der Erinnerung an sein Wirken», teilte der Mainzer Generalvikar Sebastian Lang mit. «Mit der Schenkung an die Universität Koblenz wird seine Privatbibliothek auch künftig gute Dienste für die Wissenschaft leisten.» Lehmann war von 1983 bis 2016 Bischof von Mainz.

Zuvor war mit rund 12.000 Bänden bereits ein Teil der Privatbibliothek von Kardinal Lehmann von der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin übernommen worden. Schon zu seiner Zeit als Professor unter anderem für Dogmatik, von 1968 bis 1971 in Mainz und von 1971 bis 1983 in Freiburg, war Lehmann für seine Bücherliebe und Sammelleidenschaft bekannt, wie die Uni Koblenz mitteilte.