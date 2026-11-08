Wie so häufig in den vergangenen Wochen spielt die SV Elversberg auch in Dortmund munter mit. Coach Vincent Wagner ärgert sich über die knappe Niederlage, zeigt sich aber von den SVE-Fans begeistert.

Dortmund (dpa/lrs) – Vincent Wagner zeigte sich nach 1:2-Niederlage der SV Elversberg bei Borussia Dortmund von den 8000 mitgereisten Fans aus dem Saarland begeistert. «Es war eine unfassbare Atmosphäre hinten raus im Stadion», sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers. «Ich glaube, unsere 8000 wurden dann durch das Tor von Noel endgültig nochmal angestachelt. Es war eine unheimlich schöne Atmosphäre.»

Die Saarländer traten auch beim klaren Favoriten aus Dortmund gewohnt mutig auf. Stürmer Noel Futkeu traf nach einem 0:2-Rückstand in der 81. Minute sehenswert per Seitfallzieher zum Anschluss. Am Ende der Partie schnupperte der Neuling sogar am Ausgleichstreffer. «Das war ein cooler Tag. Außer, dass wir keinen Punkt geholt haben», konstatierte Wagner nach dem Spiel.

Kristof: «Das war nicht immer so»

Die 8000 mitgereisten Fans stellen für den Verein einen Rekord dar. In der Gemeinde Spiesen-Elversberg leben rund 13.000 Menschen. «Hurra, die ganze Gemeinde ist da», hatte Wagner daher schon vor dem Spiel mit einem Lachen festgestellt.

Auch Torwart Nicolas Kristof schwärmte nach dem Spiel von der Unterstützung der eigenen Fans. «Wenn du Richtung Gästeblock geschaut hast, da war alles voll», sagte Kristof. «Das war nicht immer so in der Menge. Deswegen freut es mich einfach, dass die Fans den Weg ins Stadion gefunden haben. Ich glaube, wir haben denen heute eine Show geboten.»